2018-10-18T10:58:55+03:00
Общество

В Брянскую область пытались незаконно провезти 100 тысяч пачек сигарет из Белоруссии

Грузовик задержали пограничники в Суражском раойне
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
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В Брянскую область пытались незаконно провезти 100 тысяч пачек сигарет из Белоруссии. Грузовик задержали в Суражском районе в среду, 17 октября. Операцию провели пограничники вместе с сотрудниками СОБРа Брянской таможни.

- Во время проверки выяснилось, что водители переводили табак без сопроводительных документов, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. – Крупную партию табачной продукции пытался незаконно ввезти в нашу страну предприимчивый россиянин.

Владельца груза и машину с партией сигарет передали правоохранителям.

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