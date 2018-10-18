18 Окт. 10:58 2018-10-18T10:58:55+03:00

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В Брянскую область пытались незаконно провезти 100 тысяч пачек сигарет из Белоруссии. Грузовик задержали в Суражском районе в среду, 17 октября. Операцию провели пограничники вместе с сотрудниками СОБРа Брянской таможни.

- Во время проверки выяснилось, что водители переводили табак без сопроводительных документов, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. – Крупную партию табачной продукции пытался незаконно ввезти в нашу страну предприимчивый россиянин.

Владельца груза и машину с партией сигарет передали правоохранителям.

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