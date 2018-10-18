В Брянске столкнулись четыре машины: травмы получила автомобилистка

18 Окт. 10:33 2018-10-18T10:34:11+03:00

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В Брянске на дороге, соединяющей Советский и Володарский районы, столкнулись четыре машины. Вечером в среду, 17 октября, медики сообщили в дежурную часть ГИБДД, что к ним за помощью обратилась 32-летняя жительница города. Ей поставили диагноз «ушиб поясницы». Она рассказала, что за рулем «Киа Рио» попала в автоаварию. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

По предварительным данным, ДТП случилось около половины девятого утра возле дома 149 «Б» на улице Калинина, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. 36-летняя автомобилистка за рулем «Пежо-308», ехавшая в сторону Советского района, не держала дистанцию и столкнулась с ВАЗ-2114, который двигался попутно. От удара отечественная легковушка догнала «Киа Рио». А иномарка врезалась в «Хонду СРВ», которая ехала впереди.

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