Брянца осудили за то, что он запер пожилую мать в бане
Мужчину приговорили к трем месяцам ограничения свободы
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31-летнего жителя Клинцовского района осудили за то, что он запер пожилую мать в бане. Мужчину приговорили к трем месяцам ограничения свободы.
- В суде установили, что 7 августа брянец поссорился со своей 71-летней матерью, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он запер ее в бане больше чем на два часа.
Мужчину судили по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением». Приговор пока не вступил в законную силу.
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