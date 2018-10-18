Брянца осудили за то, что он запер пожилую мать в бане

18 Окт. 10:12 2018-10-18T10:12:02+03:00

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31-летнего жителя Клинцовского района осудили за то, что он запер пожилую мать в бане. Мужчину приговорили к трем месяцам ограничения свободы.

- В суде установили, что 7 августа брянец поссорился со своей 71-летней матерью, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он запер ее в бане больше чем на два часа.

Мужчину судили по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением». Приговор пока не вступил в законную силу.

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