2018-10-18T09:49:29+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Большом Полпине

Автоавария случилась вечером 17 октября
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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Три человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в поселке Большое Полпино в Брянске. Одна из автомобилисток получила тяжелые травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале девятого вечера в среду, 17 октября, возле дома №1 «Б» на улице Лермонтова. 31-летняя женщина за рулем ЗАЗ «Шанс», двигаясь со стороны улицы Снежетский Вал к переулку Октябрьскому, выехала на встречную полосу. Легковушка столкнулась с «Шевроле Нива», который направлялся в обратную сторону.

Автомобилистку госпитализировали в коме. Ей поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, травмы живота».

67-летний водитель «Шевроле» ушиб позвоночник. 63-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки. Пенсионеров отпустили домой, назначив лечение.

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