Брянцу грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное хранение наркотиков

17 Окт. 18:40 2018-10-17T18:40:59+03:00

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23-летнему жителю Брянска грозит от трех до десяти лет колонии за незаконную покупку и хранение синтетического наркотика. На подозрительного мужчину обратили внимание местные жители. Он что-то искал в кустах у дороги.

Полицейские нагнали пешехода. В кармане у него нашли четыре свертка. В нем было 1,87 грамма вещества. Экспертиза показала, что это так называемая соль.

Парень рассказал, что купил наркотик через интернет-мессенджер. Выяснилось, что он оплатил еще одну закладку. Тайник нашли оперативники.

Уголовное дело на молодого человека направили для рассмотрения в Бежицкий районный суд.

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