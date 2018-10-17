2018-10-17T18:40:59+03:00
Происшествия

Брянцу грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное хранение наркотиков

Подозрительного молодого человека заметили местные жители
Марина АНТОНОВА
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Уголовное дело направили в суд.Уголовное дело направили в суд.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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23-летнему жителю Брянска грозит от трех до десяти лет колонии за незаконную покупку и хранение синтетического наркотика. На подозрительного мужчину обратили внимание местные жители. Он что-то искал в кустах у дороги.

Полицейские нагнали пешехода. В кармане у него нашли четыре свертка. В нем было 1,87 грамма вещества. Экспертиза показала, что это так называемая соль.

Парень рассказал, что купил наркотик через интернет-мессенджер. Выяснилось, что он оплатил еще одну закладку. Тайник нашли оперативники.

Уголовное дело на молодого человека направили для рассмотрения в Бежицкий районный суд.

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