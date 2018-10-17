В Стародубском районе горели дом и сарай: есть пострадавший

17 Окт. 18:27 2018-10-17T18:28:17+03:00

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В селе Печеники, что в Стародубском районе, горели частный дом и сарай. Сообщение о пожаре на улице Полевой поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 15.06 в среду, 17 октября. На место выехали четыре пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Первые подразделения прибыли к месту ЧП через пять минут. Огонь тушили из двух пожарных стволов. Из-за сильного задымления пришлось привлечь звено газодымозащитной службы.

Пламя смогли полностью потушить через 50 минут. В 15.57 с огнем удалось справиться.

Во время пожара в доме пострадал человек. Эксперты выясняют, почему загорелся дом и сарай.

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