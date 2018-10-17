2018-10-17T18:18:00+03:00
Происшествия

Житель Клинцов ударил приятеля ножом во время пьяной драки

На брянца завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Пьяный молодой человек попал в больницу с ножевым ранением вечером 15 октября.Пьяный молодой человек попал в больницу с ножевым ранением вечером 15 октября.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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26-летнего жителя Клинцов подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю. На молодого человека завели уголовное дело.

25-летний пьяный парень попал в больницу с ножевым ранением вечером в понедельник, 15 октября. На следующее утро он ушел из медицинского учреждения, сообщив, что ему стало лучше. Но в среду, 17 октября, молодому человеку вновь понадобилась помощь врачей.

- За это время полицейские нашли свидетелей произошедшего и задержали подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался местный житель, в компании с которым потерпевший выпивал. Ножевое ранение он получил во время пьяной драки.

Полицейские нашли и изъяли орудие преступления. Задержанный дал признательные показания.

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