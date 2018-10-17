В ночь с четверга на пятницу в Брянске будут ловить пьяных водителей на дорогах

17 Окт. 18:01 2018-10-17T18:01:55+03:00

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В ночь с четверга на пятницу, 19 октября, в Брянске будут ловить пьяных водителей на дорогах. На улице Литейной в Бежицком районе пройдут сплошные проверки, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Автоинспекторы будут стоять с часа ночи до половины второго в районе кольца Хладокомбината. И ловить нетрезвых автомобилистов и тех, кто откажется пройти тест на алкоголь.

В Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения. Если вы заметили пьяного водителя, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.

Телефон дежурной части ОГИБДД по городу Брянску: 74-71-02.

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