2018-10-17T17:44:00+03:00
Общество

Брянский губернатор выразил соболезнования родственникам погибших во время теракта в Керчи

Александр Богомаз направил телеграмму главе Крыма Сергею Аксенову
Марина АНТОНОВА
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17 октября в 11.25 в политехническом колледже прогремел взрыв.17 октября в 11.25 в политехническом колледже прогремел взрыв.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянский губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим во время теракта в Керчи. Александр Богомаз направил телеграмму главе Республики Крым Сергею Аксенову. В ней говорится:

«В Брянской области с глубоким прискорбием восприняли сообщение о гибели людей в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. От себя лично и от жителей Брянской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Трудно найти слова, которые могли бы уменьшить боль такой потери. В эти тяжелые минуты Брянская область скорбит вместе с вами. Родственниками погибших - терпения и душевных сил.

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 18 человек и 50 пострадали. В Крыму с 18 октября объявили трехдневный траур.

Силовики предполагают, что бойню в колледже устроил студент 4-го курса. По данным следствия, он свел счеты с жизнью. Его тело нашли в библиотеке учебного заведения.

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