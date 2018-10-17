В Брянской области поймали четверых преступников, которые находились в международном розыске

17 Окт. 17:21 2018-10-17T17:25:24+03:00

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В октябре в Брянской области прошла оперативно-профилактическая операция «Розыск». За две недели полицейские задержали 21 преступника. Десять из них находились в федеральном розыске, четверо – в международном.

Кроме того, стражи порядка нашли 22 без вести пропавших человека, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Один из них оказался несовершеннолетним. Подростка вернули домой.

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