В Брянской области с начала года выросла коррупция

17 Окт. 17:04 2018-10-17T17:05:55+03:00

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В Брянской области с начала года выросло количество коррупционных преступлений. Данные за девять прошедших месяцев опубликовали в областной прокуратуре. Всего выявили 509 экономических преступлений. Это на 3,9 процента больше, чем за тот же период в прошлом году.

Больше всего подобные правонарушения совершают в Бежицком, Володарском, Советском и Фокинском районах Брянска, а также в Клинцовском и Унечском районах области.

Сумма ущерба от коррупционных преступлений также увеличилась с 154 миллионов рублей в прошлом до 279 миллионов рублей в этом году.

Правда, давать и получать взятки стали меньше – на 18 и 10 процентов соответственно.

Раскрывать экономические преступления стали тоже хуже на 5,5 процента по сравнению с прошлым годом.

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