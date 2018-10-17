18 октября проверят системы оповещения в Брянской области
Сирены включат с 14.20 до 15.20
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В четверг, 18 октября, в Брянской области будут проверять автоматизированную систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Электросирены включат с 14.20 до 15.20, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. После сигнала на радио и телевидении прозвучит сообщение оперативного дежурного гражданской обороны Брянской области.
Автоматизированная система централизованного оповещения позволяет в минимально короткие сроки сообщить об угрозе или уже возникшей чрезвычайной ситуации. Проверку ее проводят в плановом порядке.
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