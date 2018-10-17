2018-10-17T16:52:27+03:00
Происшествия

Сотрудник брянской колонии пронес 16 телефонов заключенному за взятку

На сержанта внутренней службы завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Преступление выявили сотрудники службы безопасности регионального УФСИН.Преступление выявили сотрудники службы безопасности регионального УФСИН.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Сотрудника брянской исправительной колонии №4, которая находится в Брасовском районе, подозревают в том, что он за взятку пронес 16 телефонов и другие запрещенные предметы одному из заключенных. На младшего инспектора группы надзора отдела безопасности завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

- По версии следствия, сержант внутренней службы получил 25 тысяч рублей вознаграждения, - говорят в пресс-службе Следственного управлении СКР по Брянской области. – Пять тысяч рублей ему отдали заранее. Преступление выявили сотрудники службы безопасности регионального УФСИН.

Сотрудника задержали вечером на контрольно-пропускном пункте колонии. Запрещенные предметы нашли в пакете с продуктами, сообщают в пресс-службе УСФИН по Брянской области.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и продолжают расследовать уголовное дело.

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