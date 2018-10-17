В Брянске иностранец заключил фиктивный брак, чтобы получить гражданство
В Брянске гражданин Азербайджана заключил фиктивный брак, чтобы получить российское гражданство. Прокуратура через суд потребовала аннулировать его.
- Иностранец обратился в управление по вопросам миграции по Брянской области, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. – Он написал заявление о выдаче разрешения на временное проживание. 23-летний молодой человек предоставил свидетельство о заключении брака с гражданкой Российской Федерации.
Брянская жена азербайджанца была старше него на 20 лет.
Во время проверки выяснилось, что брак заключили не для создания семьи, а чтобы получить гражданство России. Брак через суд признали недействительным. Решение пока не вступило в законную силу.
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