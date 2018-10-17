В Брянске иностранец заключил фиктивный брак, чтобы получить гражданство

17 Окт. 15:36 2018-10-17T15:37:26+03:00

Супруга была старше мужа на 20 лет

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В Брянске гражданин Азербайджана заключил фиктивный брак, чтобы получить российское гражданство. Прокуратура через суд потребовала аннулировать его.

- Иностранец обратился в управление по вопросам миграции по Брянской области, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. – Он написал заявление о выдаче разрешения на временное проживание. 23-летний молодой человек предоставил свидетельство о заключении брака с гражданкой Российской Федерации.

Брянская жена азербайджанца была старше него на 20 лет.

Во время проверки выяснилось, что брак заключили не для создания семьи, а чтобы получить гражданство России. Брак через суд признали недействительным. Решение пока не вступило в законную силу.

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