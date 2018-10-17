2018-10-17T17:27:40+03:00
Общество

Лучшим брянским участковым стал Сергей Кузюков из Севского района

Он набрал больше 27 процентов голосов
Марина АНТОНОВА
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Окончательное голосование пройдет на сайте "Комсомольской правды".Окончательное голосование пройдет на сайте "Комсомольской правды".Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Завершился второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Лучшим брянским участковым стал Сергей Кузюков из Севского района. Полицейский набрал больше 27 процентов голосов, обойдя двенадцать других претендентов. Он будет представлять Брянскую область на финальном этапе, который пройдет с 1 по 10 ноября. Оставить свой голос за брянца можно будет на сайте «Комсомольской правды».

Майор полиции Сергей Кузюков служит в органах внутренних дел больше 17 лет. 12 лет он работает участковым, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Его административный участок состоит из 17 сел. В них живет около двух тысяч человек.

- Граждане мне доверяют, каждому из них я готов прийти на помощь в любое время суток, - говорит Сергей Кузюков.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

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