2018-10-17T14:46:02+03:00
Общество

Брянский драмтеатр открыл новый сезон премьерой

Зрители увидели гоголевского «Ревизора»
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянский государственный театр драмы имени Алексея Толстого.Фото: Брянский государственный театр драмы имени Алексея Толстого.
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Брянский драмтеатр вечером во вторник, 16 октября, открыл новый 93-й сезон премьерой. Зрители увидели постановку гоголевского «Ревизора». Последний раз на сцене брянского театра этот спектакль шел в 1953 году. Роль Хлестакова исполнил Вадим Грозев.

Перед открытием в фойе прошел традиционный актерский парад. В шествии участвовали только актрисы, а мужская часть труппы в это время готовилась к спектаклю. Зрители увидели мини-фрагменты из самых известных постановок брянского театра с 1950 по 2000 годы. Вспомнили «Кина IV», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Картины московской жизни», «Марию Стюарт», «Мою прекрасную леди», «Пиковую даму» и другие спектакли.

В этом году «Ревизора» поставил режиссер заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш. Художником-постановщиком выступил заслуженный художник России Александр Дубровин. В роли Хлестакова – Андрей Савченков.

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