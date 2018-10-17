17 Окт. 14:29 2018-10-17T14:29:42+03:00

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151,8 м2 были переданы центру в 2012 году. Эта площадь была мало пригодна для проведения занятий с детьми. В течение первого года помещение было приведено в порядок. Руководитель «Импровизации» Светлана Кузина призналась: «Я никогда не думала, что у нас в Брянске столько отзывчивых людей, которые умеют зарабатывать деньги, умеют ими делиться. В ответ мы дарим своё творчество.» Она рассказала, что одним из первых подарков им стали 4 газели звукоизоляции, так как студия находится в жилом доме.

– Такое меценатство в городе имеет давние традиции. Сейчас оно выходит на новый виток. У нас действительно много благотворителей. Часто они просто не знают, на какое благо направить свои средства. Мы им в этом поможем, расскажем, где в этом нуждаются и в каком объёме, - отметил Александр Хлиманков.

В центре занимаются 80 детей от 2,5 до 17 лет. У малышей занятия по развитию речи, голоса, слуха, мелкой моторики. Для тех, кто постарше – постановка правильного дыхания, работа с микрофоном, вокально-хоровые занятия, фортепиано и сольфеджио.

Светлана Кузина рассказала, что от разучивания простых детских песенок до исполнения сложных многоголосных произведений акапелло проходит 6-8 лет.

Брянские дети и подростки – воспитанники Импровизации – уже выступали в храмах и церквях за рубежом и в России, познакомились с ведущими мировыми дирижёрами, маэстро. С благотворительными концертами выступали в детских приютах, домах инвалидов, престарелых. Эти визиты оставили неизгладимые впечатление и у руководителя, и у детей. В одном из интервью Светлана Кузина рассказала: «Мои дети после увиденного и прочувствованного там обратно ехали молча – настолько были потрясены. Особенно запомнился один слепой человек, который после концерта сказал детям: «Я видел, как вы поёте.».

Планов у центра много. Импровизация готовится к 150-летию Володарского района и к заграничному конкурсу в мае. У коллектива за плечами много побед и наград: золотой диплом в Хоровом форуме в Калелье (Испания), серебряная медаль во Всемирной хоровой олимпиаде в Риге (Латвия), гран-при на фестивале «Морской бриз» в Сочи (Россия) и многие другие.

Дети исполняют разную, всегда хорошую музыку – от духовной без сопровождения инструмента до рэпа. Для исполнения песен на иностранном языке специально приглашали преподавателя, чтобы ставить английскую речь.

В центр съезжаются со всего города. Здесь занимаются бесплатно с детьми, которые в этом нуждаются. Александра Хлиманкова познакомили с Аксиньей, её привозят на занятия на специальном транспорте. Девочка похвасталась главе города, что выступала уже 5 раз на рождественских праздниках в храме. 4-х-летняя Анечка радует своих преподавателей успехами. По словам Светланы Кузиной, чем раньше ребёнок начинает заниматься вокалом, тем быстрее достигает высоких результатов.

– Такие организации мы будем и дальше поддерживать. Сегодня обсудили с руководителем бытовые и организационные вопросы. Их решения уже поручены ответственным службам. Я попросил Светлану Александровну подготовить документы для продления договора безвозмездного пользования на 10 лет. Жду их поступления в горсовет, - сказал Глава города Брянска Александр Хлиманков.

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