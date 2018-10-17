Жительница Клетни украла две иконы из дома односельчанина

17 Окт. 14:11 2018-10-17T14:12:21+03:00

Злоумышленнице грозит до пяти лет колонии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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48-летнюю жительницу брянского поселка Клетня обвиняют в краже двух икон их дома односельчанина. Злоумышленнице грозит до пяти лет колонии.

- 58-летний потерпевший иногда забывал запереть дверь своей квартиры, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Однажды утром он не нашел на стене двух икон и сообщил о пропаже в полицию.

Украденные иконы стражи порядка нашли в доме матери подозреваемой. Пожилая женщина рассказала, что дочь попросила подержать у себя завернутые в бумагу картины.

На допросе злоумышленница призналась, что украла иконы умышленно. Ей нужны были деньги. Сейчас два образа вернули владельцу. А женщине предъявили обвинение в краже.

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