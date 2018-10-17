2018-10-17T14:04:03+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском столкнулись три машины

Травмы получил один из водителей
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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На трассе под Брянском столкнулись три иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины одиннадцатого утра во вторник, 16 октября, на 116-м километре автодороги Орел-Смоленск», сообщают в областной Госавтоинспекции.

44-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» не учел дистанцию до вперели идущего автомобиля «Субару» и столкнулся с ним. От удара вторая иномарка врезалась в «Ауди», которая стояла впереди.

Травмы получил 55-летний водитель «Субару». Он сломал позвоночник. Мужчине оказали медицинскую помощь, назначили лечение и отпустили домой.

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