В Брянске умер тренер по борьбе Геннадий Космядинский

17 Окт. 13:30 2018-10-17T13:30:25+03:00

Фото: пресс-служба комитета по физкультуре и спорту Брянской городской администрации.

С Геннадием Петровичем простятся в четверг, 18 октября

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В Брянске умер тренер по вольной борьбе, мастер спорта СССР Геннадий Космядинский. Ему был 61 год. Об этом сообщают в пресс-службе комитета физкультуры и спорта мэрии.

Геннадий Петрович работал в детско-юношеской спортивной школе «Вымпел» имени Героя России Олега Ермакова. Имел нагрудный знак «Отличник физической культуры».

Проститься с Геннадием Космядинским можно будет в четверг, 18 октября, по адресу: улица Маяковского, 1а, квартира 114.

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