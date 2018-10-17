В Сураже водитель ВАЗа сбил 62-летнюю велосипедистку

17 Окт. 12:34 2018-10-17T12:34:05+03:00

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В Сураже 20-летний водитель ВАЗ-21070 сбил велосипедистку. 62-летнюю женщину госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале одиннадцатого утра во вторник, 16 октября, на улице Белорусской. Автомобилист ехал со стороны улицы Красноармейской в сторону Вокзальной. При обгоне он сбил пенсионерку на велосипеде, которая стала поворачивать налево, не увидев движущийся сзади автомобиль.

Пострадавшая получила травму головы, сотрясение мозга, ушибла затылок и позвоночник, сломала ребра.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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