Житель Брянска получил условный срок за мошенничество на 900 тысяч рублей

17 Окт. 11:41 2018-10-17T11:41:29+03:00

Мужчина указал, будто бы в автобусе заменили коробку передач

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45-летний житель Брянска получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года за крупное мошенничество.

- В суде установили, что мужчина представлял интересы ремонтной организации, номинальным директором которой была его близкая знакомая, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он внес в акты выполненных работ сведения, будто бы в автобусе, который передали фирме для диагностики и ремонта, заменили коробку передач. На самом деле эту работу не выполнили.

Ущерб предприятию, которое владеет автобусом, составил 900 тысяч рублей.

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