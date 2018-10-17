2018-10-17T11:30:51+03:00
Происшествия

Брянские наркоторговцы на 12 лет отправятся в колонию

Апелляционные жалобы осужденных отклонили
Марина АНТОНОВА
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Банда наркоторговцев, которая работала в Брянске и Клинцах, отправится в колонию строгого режима. Трех человек лишили свободы на сроки от 11 до 12 лет. Осужденные подавали апелляции, посчитав приговор слишком суровым. Но их жалобу не удовлетворили. Приговор, вынесенный в конце июля Бежицким районным судом, уже вступил в законную силу.

Организованная преступная группа состояла из двух жителей Брянской области и одного уроженца Ставропольского края. В суде установили, что они распространяли синтетические наркотики в Брянске и Клинцах с марта по май прошлого года. Злоумышленники делали тайники с запрещенными веществами в подъездах домов, возле гаражей, на пустырях и в лесах.

- Из незаконного оборота изъяли 115 грамм синтетических наркотиков, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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