17 Окт. 09:03 2018-10-17T09:03:52+03:00

Брянца застали с поличным во время рубки

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Житель Дятькова заплатит штраф за срубленные березы. Мужчину застали с поличным во время рубки деревьев 15 октября.

Сотрудники участкового лесничества вызвали полицейских. Стражи порядка установили личность нарушителя.

- Полицейским нарушитель объяснил, что рубил березы для обустройства места отдыха во дворе своего дома, - рассказывают в Управлении лесами Брянской области. - Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 9526 рублей.

На нарушителя составили протокол о незаконной рубке леса, который направили в полицию и брянскому природоохранному прокурору.

Кстати, по закону при нанесении лесному хозяйству ущерба больше, чем на пять тысяч рублей, могут завести уголовное дело.

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