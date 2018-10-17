2018-10-17T09:03:52+03:00
Общество

Житель Дятькова заплатит штраф за срубленные березы

Брянца застали с поличным во время рубки
Елена РАКОВА
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Фото: Управление лесами Брянской области.Фото: Управление лесами Брянской области.
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Житель Дятькова заплатит штраф за срубленные березы. Мужчину застали с поличным во время рубки деревьев 15 октября.

Сотрудники участкового лесничества вызвали полицейских. Стражи порядка установили личность нарушителя.

- Полицейским нарушитель объяснил, что рубил березы для обустройства места отдыха во дворе своего дома, - рассказывают в Управлении лесами Брянской области. - Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 9526 рублей.

На нарушителя составили протокол о незаконной рубке леса, который направили в полицию и брянскому природоохранному прокурору.

Кстати, по закону при нанесении лесному хозяйству ущерба больше, чем на пять тысяч рублей, могут завести уголовное дело.

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