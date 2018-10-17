2018-10-17T08:27:14+03:00
Происшествия

В Советском районе Брянска горела квартира, есть пострадавший

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Елена РАКОВА
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Во время пожара пострадал человек.Во время пожара пострадал человек.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Советском районе Брянска горела ночью квартира. Сообщение о возгорании в квартире на улице 2-я Ломоносова в 3.41 в среду, 17 октября.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №1, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В 3.48 пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Оказалось, что горят пастельные принадлежности в одной из квартир.

В 3.51 распространение огня остановили, а в 3.53 пламя полностью потушили. Во время пожара пострадал человек.

Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют эксперты.

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