Брянские больницы получат 25 новых машин скорой помощи
Ключи от автомобилей вручат на площади Ленина
Новые машины скорой помощи отправятся в больницы Брянска.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянским больницам передадут 25 машин скорой помощи. Ключи от автомобилей водителям и представителям медицинских учреждений вручат на площади Ленина.
На покупку спецтранспорта из областного бюджета потратили около 10 миллионов рублей.
Новые машины отправятся в больницы Клинцов, Жуковки и Брянского района.
Напомним, в этом году брянские больницы уже получили девять автомобилей скорой помощи.
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