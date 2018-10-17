Брянские больницы получат 25 новых машин скорой помощи

17 Окт. 08:19 2018-10-17T08:36:11+03:00

Новые машины скорой помощи отправятся в больницы Брянска. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Ключи от автомобилей вручат на площади Ленина

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Брянским больницам передадут 25 машин скорой помощи. Ключи от автомобилей водителям и представителям медицинских учреждений вручат на площади Ленина.

На покупку спецтранспорта из областного бюджета потратили около 10 миллионов рублей.

Новые машины отправятся в больницы Клинцов, Жуковки и Брянского района.

Напомним, в этом году брянские больницы уже получили девять автомобилей скорой помощи.

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