2018-10-17T08:36:11+03:00
Общество

Брянские больницы получат 25 новых машин скорой помощи

Ключи от автомобилей вручат на площади Ленина
Елена РАКОВА
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Новые машины скорой помощи отправятся в больницы Брянска.Новые машины скорой помощи отправятся в больницы Брянска.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянским больницам передадут 25 машин скорой помощи. Ключи от автомобилей водителям и представителям медицинских учреждений вручат на площади Ленина.

На покупку спецтранспорта из областного бюджета потратили около 10 миллионов рублей.

Новые машины отправятся в больницы Клинцов, Жуковки и Брянского района.

Напомним, в этом году брянские больницы уже получили девять автомобилей скорой помощи.

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