Житель Клинцов продал машину осужденного и присвоил деньги себе

16 Окт. 18:39 2018-10-16T18:39:29+03:00

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Жителя Клинцов подозревают в том, что он продал чужую машину и присвоил деньги себе. В полицию обратился 45-летний потерпевший. В 2015 году он стал фигурантом уголовного дела. Вскоре должен был состояться суд. Чтобы не оставить семью без денег, он решил продать свою «Ладу Нива». Но заниматься сделкой времени уже не было. Мужчина доверил продать автомобиль своему знакомому, которому передал ключи и свидетельство о регистрации.

Меньше чем через неделю нашелся потенциальный покупатель. Но приятель сказал, что тот хочет проверить юридическую чистоту сделки. Поэтому ему нужен паспорт транспортного средства.

Злоумышленник получил ПТС. Прошел месяц, но владелец машины не дождался ни обещанных 330 тысяч рублей, ни автомобиля с документами. К тому времени уголовное дело на клинчанина рассмотрел суд и отправил его в колонию. В конце 2017 года брянец вышел на свободу условно-досрочно. Но так и не добился возврата денег от приятеля, который уже был судим. Поэтому обратился в полицию.

- Оказалось, что злоумышленник переоформил машину на себя и продал ее жителю Климова, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – А деньги потратил на свои нужды.

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