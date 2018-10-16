2018-10-16T18:39:29+03:00
Происшествия

Житель Клинцов продал машину осужденного и присвоил деньги себе

Мошенник уже был судим подобные преступления
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Злоумышленник переоформил автомобиль на себя.Злоумышленник переоформил автомобиль на себя.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Жителя Клинцов подозревают в том, что он продал чужую машину и присвоил деньги себе. В полицию обратился 45-летний потерпевший. В 2015 году он стал фигурантом уголовного дела. Вскоре должен был состояться суд. Чтобы не оставить семью без денег, он решил продать свою «Ладу Нива». Но заниматься сделкой времени уже не было. Мужчина доверил продать автомобиль своему знакомому, которому передал ключи и свидетельство о регистрации.

Меньше чем через неделю нашелся потенциальный покупатель. Но приятель сказал, что тот хочет проверить юридическую чистоту сделки. Поэтому ему нужен паспорт транспортного средства.

Злоумышленник получил ПТС. Прошел месяц, но владелец машины не дождался ни обещанных 330 тысяч рублей, ни автомобиля с документами. К тому времени уголовное дело на клинчанина рассмотрел суд и отправил его в колонию. В конце 2017 года брянец вышел на свободу условно-досрочно. Но так и не добился возврата денег от приятеля, который уже был судим. Поэтому обратился в полицию.

- Оказалось, что злоумышленник переоформил машину на себя и продал ее жителю Климова, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – А деньги потратил на свои нужды.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума