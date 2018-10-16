За девять месяцев брянцы заплатили на 20% больше налогов

16 Окт. 18:09 2018-10-16T18:10:00+03:00

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С начала года жители Брянской области заплатили на 19,6 процента больше налогов, чем за тот же период в прошлом году. В бюджеты разных уровней перечислили 34 миллиарда рублей. В областной бюджет направили 15,5 миллиарда рублей, в местные – 4,4 миллиарды рублей, сообщают в пресс-службе УФНС России по Брянской области.

Половина налоговых доходов консолидированного бюджета региона, больше десяти миллиардов рублей, поступило с налога на доходы физических лиц. 3,8 миллиарда рублей - это поступления налога на прибыль организаций.

Поступления налога на добавочную стоимость выросли на 54,6 процента и составили за девять месяцев больше 12 миллиардов рублей.

К 1 октября брянцы заплатили 19,5 миллиарда рублей страховых взносов. Это на 10,7 процента больше, чем за тот же период в прошлом году.

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