2018-10-16T17:47:41+03:00
Общество

В Брянске возле детского сада будут ловить водителей-нарушителей

Сплошные проверки пройдут 18 октября
Марина АНТОНОВА
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Инспекторы проверят, правильно ли водители перевозят детей.Инспекторы проверят, правильно ли водители перевозят детей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Володарском районе Брянска возле детского сада «Веснушки» будут ловить водителей-нарушителей. В четверг, 18 октября, здесь пройдут сплошные проверки. Автоинспекторы будут стоять в районе дома №15А на улице Фосфоритной с семи часов тридцати минут до восьми часов утра. И проверять, правильно ли автомобилисты перевозят детей в салонах машин.

В городской Госавтоинспекции напоминают водителям и пешеходам, чтобы они были внимательными и взаимно вежливыми на дорогах. Если вы заметили нарушителя или пьяного водителя, сообщите в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.

Телефон дежурной части ОГИБДД по городу Брянску: 74-71-02.

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