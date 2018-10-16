В брянском торговом центре задержали 17-летнего юношу, пытавшегося похитить куртку
Теперь парню грозит до четырех лет колонии
На 17-летнего парня завели уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».Фото: Иван ВИСЛОВ
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В торговом центре Брянска задержали 17-летнего юношу, пытавшегося похитить куртку.
В примерочной магазина подросток сорвал с куртки антикражный магнит и спрятал одежду в рюкзак. Но при выходе из торгового зала "закричали" сигнальные рамки.
Парень бросился бежать. Но злоумышленника задержали охранники торгового центра. После чего его передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
На 17-летнего парня завели уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».Злоумышленнику грозит до четырех лет колонии.
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