В брянском торговом центре задержали 17-летнего юношу, пытавшегося похитить куртку

16 Окт. 17:38 2018-10-16T17:39:10+03:00

На 17-летнего парня завели уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Фото: Иван ВИСЛОВ

Теперь парню грозит до четырех лет колонии

Изменить размер текста: A A

В торговом центре Брянска задержали 17-летнего юношу, пытавшегося похитить куртку.

В примерочной магазина подросток сорвал с куртки антикражный магнит и спрятал одежду в рюкзак. Но при выходе из торгового зала "закричали" сигнальные рамки.

Парень бросился бежать. Но злоумышленника задержали охранники торгового центра. После чего его передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

На 17-летнего парня завели уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».Злоумышленнику грозит до четырех лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».