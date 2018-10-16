В Климовской районе в краже из нежилого дома подозревают мать и дочь

16 Окт. 17:12 2018-10-16T17:12:40+03:00

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В Климовском районе в краже из нежилого дома подозревают мать и дочь. Как говорят правоохранители, родственницы похитили мебель и телевизор.

О замках, сорванных на двери дома в поселке Вишневый Климовского района, его 30-летней хозяйке по телефону сообщила соседка. Женщина временно проживала в Климове, планируя сделать в доме ремонт.

- Злоумышленницами, похитившими телевизор, тумбу, кровать и шкафы, оказались 48-летняя местная жительница и ее 25-летняя дочь, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Как признались родственницы, они давно приметили нежилой дом для кражи.

На женщин завели уголовное дело. Если их признают виновными, им грозит до шести лет колонии. До суда они будут под подпиской о невыезде.

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