2018-10-16T17:12:40+03:00
Общество

В Климовской районе в краже из нежилого дома подозревают мать и дочь

Злоумышленницам грозит до шести лет колонии
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Климовском районе в краже из нежилого дома подозревают мать и дочь. Как говорят правоохранители, родственницы похитили мебель и телевизор.

О замках, сорванных на двери дома в поселке Вишневый Климовского района, его 30-летней хозяйке по телефону сообщила соседка. Женщина временно проживала в Климове, планируя сделать в доме ремонт.

- Злоумышленницами, похитившими телевизор, тумбу, кровать и шкафы, оказались 48-летняя местная жительница и ее 25-летняя дочь, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Как признались родственницы, они давно приметили нежилой дом для кражи.

На женщин завели уголовное дело. Если их признают виновными, им грозит до шести лет колонии. До суда они будут под подпиской о невыезде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума