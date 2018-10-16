2018-10-16T17:12:21+03:00
Общество

Казанский собор в монастыре в Брасовском районе восстановят к 2020 году

Через два года отпразднуют 400-летний юбилей обители
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской епархии.Фото: пресс-служба Брянской епархии.
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Казанский собор Богородицкой Площанской пустыни, которая находится в брасовском поселке Пчела, планируют восстановить к 2020 году. Через два года будут праздновать 400-летие монастыря. Собор построили в 1748 году. В советское время в нем находился инкубатор по выращиванию цыплят. Потом храм пытались взорвать, но удалось разрушить только два яруса. До наших дней сохранились фундамент и часть колокольни собора.

Реставрация началась в июне 2013 года, сообщают в пресс-службе Брянской епархии. Сначала восстановили 44-метровую колокольню. На ее строительство ушло два года. Три года возводили стены храма. К началу лета их отштукатурили и покрасили. В соборе провели отопление и газ. Следующей весной начнут обустраивать соборную площадь. Для этого завезли тротуарную плитку. Для того, чтобы отштукатурить наружные стены, на здании установили строительные леса.

После реконструкции собор сможет принять полторы тысяч прихожан.

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