2018-10-16T16:03:31+03:00
Общество

В Брянске завершают ремонт площадки за зданием филармонии

Осталось установить скамейки и урны, а также наладить освещение
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Брянске заканчивают работы на участке за концертным залом «Дружба». Здесь установили новые бордюры, оборудовали сухой ручей, декоративный мостик. Неподалеку поставили ротонду, садово-парковые качели и арки для цветов. На обновленной площадке появились топиарные фигуры и альпинарий.

Вскоре здесь появится Аллея Славы, где установят памятник в честь знаменитой песни «Катюша», рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области.

На участке осталось установить скамейки и урны, а также наладить освещение. Строители установят здесь 36 светильников и фонарей.

Работы должны завершиться уже в конце месяца. По условиям контракта, подрядчик еще пять лет будет нести гарантийную ответственность за качество выполненных работ.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Фото: пресс-служба правительства Брянской области

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