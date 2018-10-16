В Брянске завершают ремонт площадки за зданием филармонии
В Брянске заканчивают работы на участке за концертным залом «Дружба». Здесь установили новые бордюры, оборудовали сухой ручей, декоративный мостик. Неподалеку поставили ротонду, садово-парковые качели и арки для цветов. На обновленной площадке появились топиарные фигуры и альпинарий.
Вскоре здесь появится Аллея Славы, где установят памятник в честь знаменитой песни «Катюша», рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области.
На участке осталось установить скамейки и урны, а также наладить освещение. Строители установят здесь 36 светильников и фонарей.
Работы должны завершиться уже в конце месяца. По условиям контракта, подрядчик еще пять лет будет нести гарантийную ответственность за качество выполненных работ.
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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