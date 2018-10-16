2018-10-16T15:46:51+03:00
Спорт

Спортсменка из Клинцов завоевала «золото» на первенстве мира по самбо

Анастасия Черненок с минимальным счетом в финале одолела соперницу из Украины
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Управления физкультуры и спорта Брянской области.Фото: пресс-служба Управления физкультуры и спорта Брянской области.
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Спортсменка из брянского города Клинцы Анастасия Черненок завоевала золотую медаль на первенстве мира по самбо, которое проходит в Тбилиси. Девушка выступала в весовой категории до 75 килограммов, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области. В финальной схватке она с минимальным счетом 1:0 одолела соперницу из Украины Ирину Логойду. Третье место на турнире заняла казахстанская самбистка Аралаим Оразбай.

Напомним, до этого первое место среди юниорок до 72 килограммов заняла брянская спортсменка Елена Зайкина.

Анастасия Черненок занимается у тренера Андрея Фукса в детско-юношеской спортивной школе «Луч» в Клинцах. Елена Зайкина – воспитанница Александра и Андрея Терешков из Брянского центра спортивной подготовки сборных команд.

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