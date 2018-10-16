2018-10-16T15:34:01+03:00
Общество

В Брянске по записи с видеорегистратора оштрафовали водителя микроавтобуса

Автомобилист проехал на красный сигнал светофора
Мария Дедкова
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Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске по записи с видеорегистратора к административной ответственности привлекли водителя микроавтобуса. Кадры попали в интернет, где их и заметили сотрудники городской Госавтоинспекции.

- 13 сентября водитель "Пежо-Боксер" на проспекте Московском проехал на запрещающий сигнал светофора, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Тем самым автомобилист нарушил правила дорожного движения.

После административного расследования на водителя составили административный протокол и оштрафовали на одну тысячу рублей.

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