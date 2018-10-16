2018-10-16T15:00:09+03:00
Общество

В Брянске восстановили треть тротуаров после прокладки ливневки на проспекте Московском

На остановках Брянск-II появятся заездные карманы для общественного транспорта
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

В Фокинском районе Брянска восстановили треть тротуаров после прокладки ливневой канализации на проспекте Московском. Подрядчик асфальтирует дорогу-дублер протяженностью около трех километров. Всего доделали 3,1 тысячи квадратных метра второстепенной дороги, 1,5 тысячи квадратных метра тротуаров и уложили около 700 квадратных метров тротуарной плитки.

Работы на проспекте разделили на три участка, сообщают в пресс-службе мэрии. На первом – от «Лития» до мясокомбината – сейчас устанавливают бордюр, асфальтируют второстепенную дорогу и тротуар.

На втором участке – от путепровода до улицы Шолохова – капитально ремонтируют остановки Брянск-II. На них оборудуют заездные карманы для общественного транспорта. Благодаря им, должны исчезнуть заторы на подъезде к путепроводу и съезде с него. На нечетной стороне проспекта Московского тротуар выложили плиткой, установили опоры для фонарей. На четной стороне рабочие будут расширять автомобильную дорогу. На пересечении проспекта с улицей Шолохова установят новый светофор.

На третьем участке строители восстановят тротуары от улицы Дзержинского до Транспортной, а также обустроят территорию вдоль парка железнодорожников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума