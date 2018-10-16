В Брянске восстановили треть тротуаров после прокладки ливневки на проспекте Московском

16 Окт. 15:00 2018-10-16T15:00:09+03:00

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В Фокинском районе Брянска восстановили треть тротуаров после прокладки ливневой канализации на проспекте Московском. Подрядчик асфальтирует дорогу-дублер протяженностью около трех километров. Всего доделали 3,1 тысячи квадратных метра второстепенной дороги, 1,5 тысячи квадратных метра тротуаров и уложили около 700 квадратных метров тротуарной плитки.

Работы на проспекте разделили на три участка, сообщают в пресс-службе мэрии. На первом – от «Лития» до мясокомбината – сейчас устанавливают бордюр, асфальтируют второстепенную дорогу и тротуар.

На втором участке – от путепровода до улицы Шолохова – капитально ремонтируют остановки Брянск-II. На них оборудуют заездные карманы для общественного транспорта. Благодаря им, должны исчезнуть заторы на подъезде к путепроводу и съезде с него. На нечетной стороне проспекта Московского тротуар выложили плиткой, установили опоры для фонарей. На четной стороне рабочие будут расширять автомобильную дорогу. На пересечении проспекта с улицей Шолохова установят новый светофор.

На третьем участке строители восстановят тротуары от улицы Дзержинского до Транспортной, а также обустроят территорию вдоль парка железнодорожников.

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