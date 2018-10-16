Зимой брянские дороги от снега будут чистить 462 единицы спецтехники

16 Окт. 12:20 2018-10-16T12:20:56+03:00

В этом году закупили 12 новых машин

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Зимой брянские дороги от снега будут чистить 462 единицы специализированной техники. В этом году закупили 12 новых машин: это семь автосамосвалов с установками для распределения противогололедных материалов, один автогрейдер, три погрузчика и один экскаватор.

В зимний период 2018-2019 годов рассчитывают использовать 205,3 тысячи тонн пескосоляных смесей для различных температур. К 15 октября уже заготовили 91% технической соли и 88% песка.

С 1 ноября диспетчерская служба переходит на круглосуточный режим работы, сообщают в пресс-службе областного правительства. Туда будут передавать информацию о неблагоприятных погодных условиях.

В Брянске заснеженные дороги будут убирать 129 единиц техники. На расчистку некоторых тротуаров направят купленные для этого машины. Но в основном снег на них, остановках и в парках будут убирать вручную.

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