Средняя зарплата в Брянской области выросла за год больше чем на 10 процентов

16 Окт. 11:20 2018-10-16T11:20:48+03:00

Больше всего она увеличилась у работников сельского хозяйства, учителей и врачей

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Средняя заработная плата в Брянской области выросла за год на 10,7 процентов и составила 27 тысяч 95 рублей. Такие данные за август опубликовал Брянскстат. Больше всего увеличилась получка у работников сельского и лесного хозяйства – на 21,5 процента, у врачей – на 21,6 процента и учителей – на 19,5 процента по сравнению с августом 2017-го. Правда, зарплата у учителей в августе невысокая – чуть больше 14 тысяч рублей. Это самая низкая зарплата среди работников Брянской области.

Уменьшился заработок только у брянских финансистов и страховщиков – на 1,7 процента. Но все же эта категория работников продолжает получать самые большие в регионе зарплаты – больше 40 тысяч рублей.

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