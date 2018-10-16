2018-10-16T10:52:03+03:00
Общество

Ушел из жизни бывший глава администрации Володарского района Брянска Анатолий Чернявский

Ему было 73 года
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
Изменить размер текста:

В Брянске ушел из жизни бывший глава Володарского района Анатолий Чернявский. Ему было 73 года. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

Анатолий Чернявский родился в 1945 голу в Минской области. В 1963-м закончил в Брянске школу №43. Трудиться он начал токарем в войсковой части. С 1975 по 1979 годы - инструктор Володарского райкома КПСС. С 1988 по 1992 годы - председатель Володарского райисполкома. Должность главы администрации района Анатолий Чернявский занимал с 1992 по 2000 год.

В это время построили резервуар на Деповском водозаборе, пять артезианских скважин, водовод по улице Ново-Лесной. Начали проводить газ в Большое Полпино, благоустроили Есенинский квартал и улицу Королева, организовали семь садовых обществ. Под руководством Анатолия Чернявского в районе построили школы №64 и №65, а также пристройки к школам №24 и №25. За это время ни один детский сад в Володарском районе не закрыли и не перепрофилировали. Среди заслуг Анатолия Чернявского строительство асфальтового завода, объездной дороги от улицы Рылеева до мясокомбината, понтонного моста через Болву, строительство детской молочной кухни и оснащение современным медицинским оборудованием городской больницы №2.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума