Ушел из жизни бывший глава администрации Володарского района Брянска Анатолий Чернявский

16 Окт. 10:52 2018-10-16T10:52:03+03:00

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В Брянске ушел из жизни бывший глава Володарского района Анатолий Чернявский. Ему было 73 года. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

Анатолий Чернявский родился в 1945 голу в Минской области. В 1963-м закончил в Брянске школу №43. Трудиться он начал токарем в войсковой части. С 1975 по 1979 годы - инструктор Володарского райкома КПСС. С 1988 по 1992 годы - председатель Володарского райисполкома. Должность главы администрации района Анатолий Чернявский занимал с 1992 по 2000 год.

В это время построили резервуар на Деповском водозаборе, пять артезианских скважин, водовод по улице Ново-Лесной. Начали проводить газ в Большое Полпино, благоустроили Есенинский квартал и улицу Королева, организовали семь садовых обществ. Под руководством Анатолия Чернявского в районе построили школы №64 и №65, а также пристройки к школам №24 и №25. За это время ни один детский сад в Володарском районе не закрыли и не перепрофилировали. Среди заслуг Анатолия Чернявского строительство асфальтового завода, объездной дороги от улицы Рылеева до мясокомбината, понтонного моста через Болву, строительство детской молочной кухни и оснащение современным медицинским оборудованием городской больницы №2.

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