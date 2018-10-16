В Севском районе женщина погибла под колесами своей машины

16 Окт. 10:25 2018-10-16T10:25:35+03:00

Автомобиль был припаркован на возвышенности и покатился под горку

Изменить размер текста: A A

В селе Княгинино в Севском районе 38-летняя женщина погибла под колесами своей же машины. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале седьмого утра в понедельник, 15 октября, на улице Щелокова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилистка прогревала свой «Форд Фокус» перед поездкой. Иномарка была припаркована на возвышенности. Женщина не поставила машину на ручной тормоз и вышла из нее. Автомобиль покатился под горку. Владельца пыталась его остановить, удерживая руками спереди.

От полученных травм автомобилистка умерла.

Всего за прошедшие сутки, 15 октября, на брянских дорогах случилось шесть автоаварий, в которых один человек погиб и шестеро получили травмы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».