2018-10-16T10:17:00+03:00
Происшествия

В Унече адвоката осудили за посредничество во взяточничестве

Женщина передала деньги начальнику отдела экономической безопасности
Марина АНТОНОВА
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Осужденная должна заплатить штраф 300 тысяч рублей.Осужденная должна заплатить штраф 300 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Унече адвоката осудили за посредничество во взяточничестве. 41-летнюю женщину приговорили к штрафу 300 тысяч рублей. К тому же два года она не сможет работать адвокатом. Приговор не вступил в законную силу.

- В суде установили, что в июле 2017 года адвокат передала 30 тысяч рублей начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции унечского отдела МВД, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она выступила в качестве посредника. За взятку полицейский должен был начать проверку по заявлению доверителя адвоката, чтобы помочь вернуть крупную сумму долга.

Кстати, бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получил три года колонии общего режима и штраф 350 тысяч рублей.

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