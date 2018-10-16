16 Окт. 10:17 2018-10-16T10:17:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Унече адвоката осудили за посредничество во взяточничестве. 41-летнюю женщину приговорили к штрафу 300 тысяч рублей. К тому же два года она не сможет работать адвокатом. Приговор не вступил в законную силу.

- В суде установили, что в июле 2017 года адвокат передала 30 тысяч рублей начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции унечского отдела МВД, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она выступила в качестве посредника. За взятку полицейский должен был начать проверку по заявлению доверителя адвоката, чтобы помочь вернуть крупную сумму долга.

Кстати, бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получил три года колонии общего режима и штраф 350 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».