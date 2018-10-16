Житель Брянска получил 8 лет колонии за разбой с топором

16 Окт. 10:03 2018-10-16T10:03:12+03:00

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33-летний житель Володарского района Брянска получил восемь лет колонии строгого режима за разбой. Мужчина пытался обжаловать приговор, но его апелляцию не удовлетворили. Приговор уже вступил в законную силу.

- В суде установили, что двое брянцев 30 ноября прошлого года пробрались в дом потерпевшего, избили его и, угрожая топором, похитили телефон за одну тысячу рублей и два бутафорских меча стоимостью три тысячи рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело на сообщника осужденного выделили в отдельное производство.

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