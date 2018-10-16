2018-10-16T09:57:28+03:00
Происшествия

Из горящей квартиры на улице Ново-Советской в Брянске спасли человека

Пожар потушили за семь минут
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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В Брянске на улице Ново-Советской загорелась квартира. Сообщение о задымлении поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в понедельник, 15 октября, в 22.35.

- К месту вызова выехали две пожарные автоцистерны, - говорят в ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, что в квартире загорелось кресло.Из огня спасли одного человека. Еще один пострадал.

Огнеборцам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. За семь минут огонь удалось потушить.

Причину возгорания теперь установят эксперты.

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