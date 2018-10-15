2018-10-15T18:16:50+03:00
Спорт

Юный брянский спортсмен завоевал серебряную медаль на первенстве мира по шашкам

Иван Псурцев выступал в российской команде в возрастной категории до 20 лет
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Управления физкультуры и спорта Брянской области.Фото: пресс-служба Управления физкультуры и спорта Брянской области.
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Юный брянский спортсмен Иван Псурцев завоевал серебряную медаль на молодежном первенстве мира по стоклеточным шашкам. Он выступал в российской команде в возрастной категории до 20 лет.

Соревнования проходили в Польше. В них участвовали 14 юношеских команд и 10 команд девушек, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области. В каждой команде играли три человека: до 20 лет, до 17 лет и до 14 лет.

Юношеская сборная России, в которой играл Иван, в полуфинальной группе заняла третье место. В финале россияне набрали 9 очков из 14 возможных. Они отстали от команды из Нидерландов на три очка и заняли второе место по дополнительному показателю. Так как такое же количество очков получила и команда Белоруссии.

Иван Псурцев учится в лицее №1 в Брянске, а шашками занимается в спортивной школе «Спартак».

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