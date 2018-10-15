В Брасовском районе нашли целый склад боеприпасов времен войны

15 Окт. 18:13 2018-10-15T18:13:03+03:00

Их изъяли и обезвредили

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В Брасовском районе нашли 23 боеприпаса, пролежавших в земле больше 70 лет. Сообщение об опасной находке времен Великой Отечественной войны поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в понедельник, 15 октября.

- На место выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской -Спасатели изъяли и обезвредили 11 артиллерийских снарядов, 11 гранат РГД-33 и гранату Ф-1.

ВАЖНО

Что делать, если нашли взрывоопасный предмет

- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «02»;с мобильного - «102»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- взрывоопасный предмет запрещено поднимать, перемещать, бросать в воду или огонь.

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, веревки, куски материи, камни, грунт.

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