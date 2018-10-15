2018-10-15T17:44:08+03:00
Общество

В Брянске ищут родителей для 8-летнего Ильи и 7-летнего Артема

Мать и отца ребят лишили родительских прав
Мария Дедкова
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Детям нужны любящие и заботливые родители.Детям нужны любящие и заботливые родители.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске ищут родителей для двух маленьких братьев – восьмилетнего Ильи и семилетнего Артема. Их отца и мать лишили родительских прав.

- Дети долгое время находятся в реабилитационном центре для несовершеннолетних, - говорят в группе опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. - Илья учится во втором классе, Артем – первоклассник. Братья очень дружные, отзывчивые, добрые, легко идут на контакт со сверстниками и взрослыми. Детям нужны любящие и заботливые родители.

Если вы хотите принять Илью и Артема на воспитание в семью, обращайтесь в по адресу: г.Брянск, ул.Октябрьская, д.79, телефон 8(4832) 66-26-55.

Артем Фото: отдел молодежной политики Брянской городской администрации

Артем Фото: отдел молодежной политики Брянской городской администрации

Илья Фото: отдел молодежной политики Брянской городской администрации

Илья Фото: отдел молодежной политики Брянской городской администрации

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