51-летнего жителя Унечского района подозревают в краже денег из дома знакомой

15 Окт. 16:55 2018-10-15T17:30:36+03:00

Теперь ему грозит до шести лет колонии

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В Унечском районе 51-летнего местного жителя подозревают в краже денег у знакомой.

В конце сентября с заявлением о пропаже 75 тысяч рублей обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина не знала, когда пропали деньги, так как давно не проверяла свой тайник. Следов взлома в доме не нашли.

Дочь потерпевшей рассказала полицейским о странном незнакомце, который заглядывал к ним. Когда мать ушла на работу, девушка услышала возню у входной двери. Выглянув в окно, она увидела убегавшего мужчину.

Подозрительным гостем оказался 51-летний знакомый хозяйки дома.

Как выяснилось, мужчина не раз помогал одинокой женщине по хозяйству.

- В один из визитов он похитил запасной ключ от двери, а затем и деньги, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Подозреваемый признался, что хотел залезть в дом и во второй раз. Но его спугнула дочь потерпевшей.

На 51-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Кража с проникновением в жилище». Теперь злоумышленнику грозит до шести лет колонии.

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