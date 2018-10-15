В Брянске у парка железнодорожников появится новое ограждение

15 Окт. 16:13 2018-10-15T16:40:42+03:00

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В Фокинском районе Брянска продолжается ремонт парка железнодорожников.

Здесь закончили укладывать плитку, оборудовали электрокабель. Кроме этого, рабочие начали устанавливать новое ограждение по периметру. В парке осталось замостить участок одной из парковых дорожек.Новые светильники появятся здесь после того, как их привезут из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, в прошлые годы на благоустройство парка потратили около 20 миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали часть аллей и установили фонари.

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