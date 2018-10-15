В Брянске официально закрыли мотосезон
В Брянске официально закрыли мотосезон. В субботу, 13 октября, байкеры проехали по городу мотопробегом. В нем участвовало больше 280 мотоциклов. Стартовал пробег от парковки на Славянской площади. Перед этим техническое состояние двухколесного транспорта и документы водителей проверили автоинспекторы.
Мотоциклисты проехали по улицам Калинина, Урицкого, Красноармейской, по проспекту Ленина, улицам Дуки, Бежицкой, Ульянова и Комсомольской. Завершился пробег на площади у ДК БМЗ. Там прошла фотосессия.
Как говорят в ОГИБДД по городу Брянску, профилактическая операция «Мото», направленная на нарушителей среди мотоциклистов, продлится до конца октября.
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