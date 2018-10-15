2018-10-15T15:30:27+03:00
Происшествия

Белоруса будут судить за мошенничество на 200 тысяч рублей в Брянске

Мужчина заламывал деньги при расчете за дорогостоящую технику
Марина АНТОНОВА
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За гаджеты он расплачивался пачкой пятитысячных купюр.За гаджеты он расплачивался пачкой пятитысячных купюр.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уроженца Белоруссии будут судить за мошенничество на 200 тысяч рублей в Брянске. Полицейские доказали причастность мужчины к семи преступлениям. Злоумышленника задержали в одном из торговых центров Брянска. Он обманул продавца на 40 тысяч рублей, когда платил за дорогой смартфон.

- Схема, по которой действовал мошенник, требовала ловкости рук, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он расплачивался за дорогие гаджеты пачкой пятитысячных купюр. В пачке не хватало одной банкноты. Продавец говорил об этом, пересчитав деньги. Покупатель пересчитывал их сам и демонстративно добавлял в пачку купюру. При этом треть денег он заламывал рукой и прятал в рукаве. После совершения преступления мошенник уезжал на родину.

Обвиняемого арестовали. За мошенничество ему грозит до пяти лет колонии.

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